Персеїди – одне з найяскравіших та найвідоміших метеорних явищ року. Спостерігати за ними у цьому році можна від середини липня та майже до кінця серпня. А пік цього небесного явища очікують у ніч із 12 на 13 серпня.

Що таке Персеїди?

Персеїди – це метеорний потік, тобто частинки пилу та уламки, які залишає по собі хвіст комети Свіфта-Туттля. І коли Земля щороку проходить крізь цей слід, частинки згоряють в атмосфері, утворюючи метеори. Саме завдяки швидким та яскравим метеорам Пересеїди часто залишають за собою довгі «сліди» світла та кольору, проходячи крізь атмосферу Землі.

Персеїди є одними з найрясніших потоків, тому їх можна побачити приблизно від 50 до 100 на годину.

«Персеїди – це один з найбільш стабільних і видовищних зорепадів року. Його видно з усієї території України», – пояснює Михайло Рябов, голова Одеського астрономічного товариства та співробітник Одеської обсерваторії.

Звідки беруть метеори?

Метеори утворюються із залишків кометних частинок та уламків розбитих астероїдів. Коли комети обертаються навколо Сонця, вони залишають за собою пиловий слід. Щороку Земля проходить через ці сліди уламків, що дозволяє частинкам стикатися з нашою атмосферою та розпадатися, створюючи вогняні та барвисті смуги на небі.

Коли можна спостерігати Персеїди?

Цей потік можна спостерігати щороку приблизно з 23 липня до 22 серпня. Період найбільшої активності – з 8 до 14 серпня, а пік припадає на 12-13 серпня.

Зауважимо, що цьогоріч за кілька годин до опівночі 12 серпня зійде 80% освітленого Місяця, який залишатиметься високо над південним горизонтом до світанку та затьмарить майже всі метеори, окрім найяскравіших із них.

