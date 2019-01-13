Перший кандидат у президенти висловився на захист ЛГБТ-спільноти

«Я християнин, але якщо когось будуть ображати — стану на захист», — Садовий про ЛГБТ

СуспільствоАК, сьогодні, 13:549711

До теми

Перший кандидат у президенти висловився на захист ЛГБТ-спільноти
фото скріншот з відео
Андрій Садовий у студії Громадського радіо

Мер Львова Андрій Садовий, офіційно зареєстрований кандидатом у президенти України, заявив, що стане на захист представників ЛГБТ​-спільноти у випадку порушення їхніх прав.

Свою позицію щодо представників ЛГБТ-спільнот Андрій Садовий висловив в ефірі програми «Свобода вибору» на Громадському радіо, відповідаючи на запитання слухачів.

У відповіді на запитання слухачки «Як ви ставитеся до ЛГБТ-спільнот?» Андрій Садовий уточнив, що є християнином і має «таке ж виховання».

«Для мене, як говорила моя дружина Катерина, Содом і Гоморра не є видумкою – це є реальні речі. Якщо будуть когось ображати з людей, які представляють спільноту, я буду ставати на захист. І у нас в мерії є такі люди, вони працюють. Я пригадую, коли у Львові намагалися робити демонстрацію і одночасно приїхали двома автобусами із Києва люди протилежних поглядів і намагалися зробити спектакль – це неправильно», — сказав Андрій Садовий.

Нагадаємо, що інцидент, про який згадав Садовий, трапився у Львові в березні 2016 року. Тоді кілька десятків праворадикалів намагалися закидати камінням організаторів «Фестивалю рівності» і поліцейських.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Шторм у «Дністрі».
У Львові праворадикали закидали камінням автобуси з представниками ЛГБТ ZAXID.NET
Як живе ЛГБТ-спільнота у Львові.
«Львів – не найгірше для нас місце в Україні, але і тут є проблеми» ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук