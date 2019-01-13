Перший кандидат у президенти висловився на захист ЛГБТ-спільноти

Андрій Садовий у студії Громадського радіо

Мер Львова Андрій Садовий, офіційно зареєстрований кандидатом у президенти України, заявив, що стане на захист представників ЛГБТ​-спільноти у випадку порушення їхніх прав.

Свою позицію щодо представників ЛГБТ-спільнот Андрій Садовий висловив в ефірі програми «Свобода вибору» на Громадському радіо, відповідаючи на запитання слухачів.

У відповіді на запитання слухачки «Як ви ставитеся до ЛГБТ-спільнот?» Андрій Садовий уточнив, що є християнином і має «таке ж виховання».

«Для мене, як говорила моя дружина Катерина, Содом і Гоморра не є видумкою – це є реальні речі. Якщо будуть когось ображати з людей, які представляють спільноту, я буду ставати на захист. І у нас в мерії є такі люди, вони працюють. Я пригадую, коли у Львові намагалися робити демонстрацію і одночасно приїхали двома автобусами із Києва люди протилежних поглядів і намагалися зробити спектакль – це неправильно», — сказав Андрій Садовий.

Нагадаємо, що інцидент, про який згадав Садовий, трапився у Львові в березні 2016 року. Тоді кілька десятків праворадикалів намагалися закидати камінням організаторів «Фестивалю рівності» і поліцейських.