Як повідомили в компанії Viking Development, будівельні роботи першої черги нового житлового комплексу Helga, який будують на вулиці Княгині Ольги, 120, буде завершено майже на 9 місяців раніше запланованого.

«Вже до кінця 2023 року ми плануємо завершити будівництво. Будівництво 1 черги було розпочато в серпні минулого року і плани складали з урахуванням ситуації, в якій перебувала галузь. Водночас компанія зуміла налагодити всі ланцюжки девелопменту, постачання і будівництва, що забезпечило безперебійний прогрес на будмайданчиках», – повідомила Вікторія Павлюк, директорка з продажів Viking Development.

Будівництво ЖК Helga на вулиці Княгині Ольги, 120

Такий підхід, говорять у компанії, дозволить виконати зобов’язання перед своїми клієнтами, адже замість очікування вони отримують помешкання і зможуть швидше планувати ремонти, заселятися чи використовувати квартири під здачу, що відповідно швидше запланованого почне приносити вже дохід своїм власникам.

При цьому умови розтермінування в компанії змінювати не будуть. Майбутні власники квартир зможуть за бажання користуватися розтермінуванням від забудовника до 3 та 4 кварталу 2024 року, як було заплановано раніше, тобто тепер навіть після завершення будівництва.

Загальний економічний ефект дозволить клієнтам заощадити десь близько 10 – 20% своїх вкладень – через фінансову лояльність компанії зменшений термін очікування і відповідно меншу інфляційну вразливість.

ЖК Helga на вулиці Княгині Ольги, 120 – мультифукціональний комплекс

Загалом це вже другий такий проект компанії за масштабом, функціоналом і підходами. Першим став Viking Park на перетині вулиць Пимоненка та Зеленої, де було збудовано бізнес-центр класу А (під час його презентації оголосили, що одна з найбільших інвестиційних компаній в Україні Dragon Capital стала його власником). А вже влітку 2022 року було здано в експлуатацію другу чергу будівництва з житловими секціями.

Що варто знати про ЖК Helga

ЖК Helga на вулиці Княгині Ольги, 120 – мультифукціональний комплекс, що об’єднує житло, комерційні, громадські приміщення і бізнес-центр, який сертифікований за стандартом BREAM (провідний і найбільш широко вживаний метод оцінки екологічної ефективності будівель) з перспективою отримання високого рейтингу VERY GOOD. Сертифікується процес проектування та будівництва за схемою international nc-v6 new construction: commercial. Будівлю вже зареєстровано та надано номер і доступ до системи оцінювання.

«У комплексі реалізовуємо особливе відношення: це мікроквартал повноцінного простору – бізнес-центр комплексу створюватиме бізнес-осередок району, а це і робочі місця, і необхідні пропозиції, і капіталізація простору; комерційні приміщення перших поверхів забезпечуватимуть близькість якісних послуг та товарів, підземний паркінг вирішує питання як безпеки, так і вільної території, яка відведена під сквер, відпочинкові, розвиткові і дитячі майданчки», – говорять у компанії.

Детальніше про ЖК Helga та компанію Viking Development можна дізнатися за посиланням.