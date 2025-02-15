Італієць зможе повернутися на корти вже у травні

Італійський тенісист Яннік Сіннер був дискваліфікований на три місяці після двох позитивних допінгпроб у 2024 році, повідомляє офіційний сайт Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Відсторонення триватиме три місяці – до 4 травня 2025 року. Під час цього терміну він не зможе брати участь у змаганнях під егідою ATP, проте з 14 квітня повернеться до тренувань. Яннік самостійно погодився на таку дискваліфікацію після співпраці зі Світовим антидопінговим агентством.

Нагадаємо, у березні 2024 року Сіннер здав два позитивні допінг-тести під час турніру АТР 1000 в Індіан-Веллсі – в обох випадках було зафіксовано низьку концентрацію клостеболу в організмі. В результаті спортсмен був визнаний невинним незалежним трибуналом Міжнародного агентства з чесності тенісу (ITIA).

Розслідування виявило, що речовина потрапила в організм з вини одного з членів команди Сіннера. Той обробляв поріз на пальці спреєм, до складу якого входив клостебол, після чого робив Сіннеру масаж. Це призвело до неусвідомленого трансдермального зараження італійського тенісиста.

Тоді WADA подало апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) й вимагало дискваліфікувати Янніка на термін до двох років. Зрештою сторони досягли угоди щодо покарання раніше і Яннік прийняв умови дискваліфікації на 3 місяці.

Як наслідок, Сіннер пропустить чотири топових турніри: в Індіан-Веллсі, Маямі, Монте-Карло і Мадриді. Італієць повернеться в Римі, а також зможе зіграти на Ролан Гаррос.

Наразі Сіннер обходить другого номера рейтингу ATP Александера Звєрєва на 3695 очок. Своєю чергою Карлос Алькарас відстає від Янніка на 4320 пунктів. Таким чино Сіннер гарантовано залишиться першим номером після свого камбеку в Римі.