Станом на 9 липня петицію вже підтримали понад 26 тис. українців

Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні за 36 днів набрала понад 25 тисяч голосів, які необхідні для її розгляду. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський. Станом на вечір суботи, 9 липня, петицію вже підтримали понад 26 тис. громадян.

Документ був створений 3 червня. Ініціаторкою виступила Анастасія Совенко.

«У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар», — зазначено у петиції.

До кінця голосування за петицію залишалося ще 56 днів.

На сторінці Військові ЛГБТ та наші союзники Ukrainian у Facebook зазначили, що легалізація одностатевих шлюбів в умовах війни – дуже важливе рішення. Адже наразі представники/ці ЛГБТ+ спільноти не мають права оформити опіку над дітьми, спадку чи поховати тіло свого коханого чи коханої.

Зазначимо, що після того, як петиція набирає необхідну кількість голосів, протягом трьох днів її мають поставити на розгляд. Далі впродовж 10 робочих днів її має розглянути президент.