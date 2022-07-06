Кабінет міністрів раніше рекомендував школам розпочати навчальний рік 1 вересня

Понад 25 тис. підписів набрала петиція з вимогою заборонити до кінця воєнного стану проводити в Україні навчання в очному форматі у всіх навчальних закладах. Про це йдеться на сайті президента.

У петиції її авторка Марія Горшенева оприлюднила шість причин, якими намагалася аргументувати, чому очне навчання починати не можна, зазначає «Громадське». Серед них – виїзд значної частини населення за кордон, велика тривалість деяких повітряних тривог, а також відсутність укриттів і шляхів евакуації у багатьох навчальних закладах.

На думку авторки, що зосередитися на навчанні одразу після повітряних тривог складно, а у випадку дитсадків та початкових шкіл вік учнів вимагає ще більшої уваги вихователів та викладачів під час екстрених подій, тому кількості дорослих може бути недостатньо.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів рекомендував школам розпочати навчальний рік 1 вересня, а університетам – 15 серпня, за винятком перших курсів.

Голова МОН Сергій Шкарлет говорив, що за обласних військових адміністрацій в Україні створять спеціальні комісії, які визначатимуть, чи безпечно розпочинати очне навчання у місцевих школах із 1 вересня.

На прифронтових територіях повертатися до очного навчання не будуть: там продовжиться онлайн-формат. Так само буде й на окупованих територіях.

Під час повітряних тривог уроки та заняття в закладах освіти перериватимуть і далі за можливості продовжуватимуть їх в укриттях. У Міносвіти кажуть, що вчителі з тих областей, де відновиться офлайн-навчання, повинні повернутись на роботу. Органи місцевого самоврядування повинні організувати регулярні навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки безпеки.

За даними уряду, станом на 19 червня 651 тис. дітей шкільного віку перебувають поза межами України, а під російською окупацією опинилися 1174 школи.