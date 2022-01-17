Петиція активіста Сергія Стерненка щодо застосування санкцій та припинення мовлення проросійського телеканалу «НАШ» набрала необхідну кількість голосів – 25 тис. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Сергій Стерненко зазначив, що власник телеканалу «НАШ» Євгеній Мураєв заперечував в ефірі факт російської агресії, називаючи це «громадянською війною». Крім того, в ефірі також зокрема також з'являвся представник російських окупаційних сил РФ Родіон Мірошник, який заявляв, що Донбас нібито не є частиною України.

«У звʼязку з цим, з метою захисту національної (та інформаційної зокрема) безпеки України, а також для протидії поширенню антиукраїнської пропаганди в інтересах держави-агресора, прошу президента України невідкладно ініціювати на засіданні Ради національної безпеки та оборони питання про застосування санкцій проти телеканалу НАШ з подальшим припиненням його мовлення на території України», – зазначив автор.

Електронну петицію зареєстрували ще 6 січня 2022 року. Станом на 17 січня, вона набрала 25065 підписів. Тепер президент має обов’язково дати на неї відповідь. За правилами, розгляд петиції відбувається не пізніше десяти робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Результат цього розгляду – з відповідною аргументацією – мають опублікувати на сайті електронних петицій на сторінці «З відповідями».