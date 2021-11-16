Американська фармацевтична компанія Pfizer надасть Патентному пулу лікарських засобів (MPP) безоплатну ліцензію на свої експериментальні пігулки для лікування коронавірусу «Паксловід». Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що це дозволить організації передавати субліцензію на препарат іншим виробникам для використання в 95 країнах, що розвиваються. В основному це країни Африки та Азії.

У ключовому клінічному дослідженні виявлено, що таблетки Pfizer ефективно запобігають важким захворюванням, якщо їх давати невакцинованим особам із високим ризиком перебігу хвороби незабаром після того, як у них почали проявлятися симптоми Covid-19.

«Угода ґрунтується на аналогічній домовленості, укладеній Merck минулого місяця. Разом ці угоди матимуть потенціал для значного розширення світового виробництва двох простих противірусних препаратів, які можуть змінити хід пандемії, запобігаючи тяжким наслідкам від коронавірусу», – йдеться в повідомленні.

У Pfizer прогнозують закінчення пандемії ковіду упродовж року. Наприкінці жовтня американська фармацевтична компанія Merck також безкоштовно надала MPP ліцензію на свої експериментальні пігулки для лікування Covid-19 «Молнупіравір».