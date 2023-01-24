Дмитро Шарпар з партнеркою Анастасією Побіженко.

У боях під Бахмутом загинув український фігурист, 25-річний Дмитро Шарпар. Про це йдеться на сторінці на сторінці Skate Ukraine у Facebook.

Спортсмен народився 21 грудня 1997 року у Харкові, виступав у парному катанні з Анастасією Побіженко. Пара була срібними призерами чемпіонату України (2015-2016), дворазовими призерами чемпіонату України серед юніорів (2014-2015), учасниками юнацьких Олімпійських ігор 2016 року, де увійшли до чільної десятки.

Після завершення спортивної кар'єри Дмитро працював артистом циркового шоу на льоду «Гранд».

Нагадаємо, через російську агресію в Україні російські та білоруські фігуристи не допущені до великих змагань.