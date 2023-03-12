В ДТП потрапили 5 вантажівок і 37 легкових автомобілів, 19 з них згоріли

У суботу, 11 березня, на автотрасі М1 за 30 кілометрів від угорської столиці Будапешта зіткнулися 42 вантажні та легкові автомобілі. Внаслідок зіткнення спалахнула сильна пожежа, повідомляє видання Digi24.

За попередньою інформацією, в ДТП потрапили 5 вантажівок і 37 легкових автомобілів. Причиною аварії могла стати пилова буря, що значно погіршило видимість.

За повідомленням видання, щонайменше 26 людей отримали поранення, 6 перебувають у важкому стані. На місце події було направлено значні сили пожежників, поліції та швидкої допомоги, включаючи гелікоптери.

Згодом в поліції Угорщини уточнили, що в результаті аварії згоріли 19 автомобілів. За попередньою інформацією, постраждали 36 осіб, серед них 13 отримали важкі поранення, а ще один – травми, небезпечні для життя.

Чи є серед постраждалих громадяни України – не повідомлялося.