Водій розбив своє і чуже авто під дією алкоголю

Увечері 9 березня на вул. Опришківській у Львові водій легковика в’їхав в авто, яке їхало назустріч. У ДТП пошкоджено дві машини, з людей ніхто не постраждав, але перевірка на стан сп’яніння одного з водіїв показала перевищення норми алкоголю у 19 разів.

«На місці події патрульні з’ясували, що 51-річний водій автомобіля Daihatsu Charade здійснив наїзд на транспортний засіб Ford Transit. Під час спілкування із львів’янином інспектори виявили у нього ознаки алкосп’яніння. Чоловік погодився пройти перевірку за допомогою алкотестеру Drager», – розповіли у патрульній поліції Львова.

Результат перевірки показав 3,75 проміле алкоголю, що майже у 19 раз перевищує допустиму законом норму.

На винуватця ДТП патрульні склали два протоколи: за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у нетверезому стані) та за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП).

За статистикою патрульної поліції, від початку 2023 року поліцейські Львівщини склали 1449 протоколів за нетверезе водіння. Внаслідок ДТП за участі нетверезих водіїв травмувалося 19 людей, двоє загинули.