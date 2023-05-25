Йдеться про будівлю на вул. Костирки, 2а в Брюховичах

Регіональне відділення Фонду держмайна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (ФДМУ) продало будівлю брюховицької дільниці ветеринарної медицини за 320 тис. грн, що у 85 разів перевищує стартову ціну.

Йдеться про будівлю на вул. Костирки, 2а в Брюховичах площею 95,4 м2. ФДМУ виставив на продаж дільницю ветеринарної медицини 4 травня зі стартовою ціною 3,7 тис. грн. Аукціон із продажу відбувся 23 травня на онлайн-майданчику «Prozorro. Продажі». Участь у торгах взяли шестеро компаній та підприємців.

Найвищу ціну за будівлю дільниці ветеринарної медицини запропонувало ТзОВ «Львівбудпостач» – 320 тис. грн. Таким чином під час аукціону вартість лоту зросла в понад 85 разів.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Львівбудпостач» зареєстроване півтора року тому у Львові на вул. Гайдамацькій, 11 та займається торгівлею деревиною. Одноосібним власником та директором компанії є львів’янин Орест Підкович. Він є співвласником ФК «Варта», будівельної компанії «Підкова» та «Львів».