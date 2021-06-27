Участь у львівському марафоні традиційно беруть сотні бігунів, аматорів і професіоналів, які залежно від рівня підготовки, можуть обрати різні дистанції – від 4,2 км до 21 км

Під час проведення львівського півмарафону (21 км) помер 23-річний учасник. Організатори припинили проведення змагань, участь у яких могли взяти усі бажаючі.

Під час проведення змагань одному з учасників, 23-річному бігуну, стало погано за 200 метрів до фінішу. Реанімаційні зусилля медиків, які чергували на трасі проведення півмарафону, результату не дали.

Інформацію про загибель учасника півмарафону уже підтвердив мер Львова.

Організатори півмарафону оголосили про припинення змагань. Подробиці смерті 23-річного бігуна вони мають повідомити на екстреному брифінгу у мерії.

За попередніми даними, загиблий бігун не був аматором – він уже неодноразово брав участь у схожих змаганнях в інших містах. Під час сьогоднішнього півмарафону на 21 км він показував дуже добрий результат і очевидно намагався встановити рекорд, однак приблизно за 200 м до фінішу йому стало зле.

В Україні уже траплялися випадки загибелі учасників загальнодоступних марафонів – наприклад, у Харкові у жовтні 2020 року, чи у Києві в жовтні 2017 року.

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