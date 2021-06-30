23-річному хлопцю стало погано під час львівського півмарафону, медики намагались врятувати його життя, проте безуспішно

Серед причин зупинки серця 23-річного бігуна Нікіти Носадчука, який помер під час львівського півмарафону у неділю, 27 червня, є зловживання енергетичними напоями та зневоднення організму. Про це повідомив начальник управління спорту Львівської міськради Антон Нікулін.

«Микита не був професійним спортсменом, а самоучкою-аматором, працював айтішником. Бігав з високим пульсом (175-189), а такі показники, за словами медиків, уже є критичними. Такий пульс лікарі прирівнюють до «червоної» зони та не рекомендують займатися легкою атлетикою. За словами патологоанатома, також є підозра на прийняття енергетичної рідини, яка глушила сигнали організму. Також однією з причин раптової зупинки серця стало зневоднення організму», – повідомив Антон Нікулін.

Під час півмарафону Нікіта Носадчук дуже швидко пробіг дистанцію у 15 км (1 год. 15 хв.), встановивши особистий рекорд. За словами Нікуліна, він намагався покращити рекорд на дистанції у 21 км. Хлопцю стало погано за 200 метрів до фінішу, біля пам'ятника Тарасові Шевченкові у центрі Львова. Медики близько години намагались врятувати його життя, проте безуспішно.

Відомо, що 23-річний Нікіта Носадчук мешкав у Львові та близько двох років працював у ІТ-компанії SoftServe. Батьки хлопця живуть у Кривому Розі. Хлопець не вперше брав участь у забігах, зокрема у 2019 році пробіг марафон у Києві.