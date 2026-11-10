У місті Заставна Чернівецької області чоловік загинув від удару струмом під час монтажу сонячних панелей. Про це ZAXID.NET повідомила керівниця пресслужби ДСНС області Мирослава Іванчук. Вона додала, що загинув власник будинку, де проводили монтажні роботи.

Нещасний випадок стався в понедфлок, 9 листопада. На місце трагедії місцеві жителі викликали підрозділи ДСНС. Рятувальники допомогли медикам зняти тіло 61-річного чоловіка з даху його будинку.

Медики констатували смерть чоловіка на місці події. У поліції відкрили провадження за фактом загибелі за ст. 115 КК України (вбивство з приміткою «нещасний випадок»). Триває слідство.