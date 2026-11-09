Чадний газ потрапляв до помешкання через несправний димохід

На Буковині семеро дітей та двоє дорослих з однієї родини потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. Попередньо, газ потрапляв до будинку через негерметичне з'єднання саморобного димоходу газового котла. Про це повідомили у Чернівецькій філії «Газмережі» в понеділок, 9 листопада.

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Нещасний випадок стався у Сокирянській громаді Чернівецької області. Під час обстеження будинку фахівці виявили чадний газ. За попередніми даними, через негерметичне з'єднання саморобного димоходу продукти згоряння газового котла потрапляли всередину будинку. Наразі стан усіх потерпілих задовільний. Будинок відключили від газопостачання, фахівці перевіряють справність системи.

За даними Чернівецької філії «Газмережі», від початку року на Буковині від отруєння чадним газом загинули троє людей. Ще у десяти випадках фіксували підозру на отруєння.

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Чадний газ не має кольору та запаху, тому без спеціальних приладів його неможливо виявити. Щоб уникнути отруєння:

регулярно перевіряйте справність газових приладів, димоходів і вентиляційних каналів;

не користуйтеся газовими приладами за відсутності тяги;

не встановлюйте та не ремонтуйте газове обладнання, димоходи й вентиляційні канали самостійно;

забезпечуйте належну вентиляцію приміщень.

Якщо ви помітили в себе запаморочення, нудоту, слабкість чи головний біль, – потрібно негайно вийти на свіже повітря та зателефонувати за номерами 103 або 101.