Чадний газ не має кольору й запаху, виявити його без спеціального приладу неможливо

У Львівській області двоє людей загинули через отруєння чадним газом. «Газмережі» повідомили, що вони використовували газову плиту та духовку для обігріву приміщення та сушіння одягу.

Про цей випадок «Газмережі» повідомили 29 жовтня у телеграмі. Через отруєння чадним газом на Львівщині загинула 65-річна жінка та 70-річний чоловік.

«За наявною інформацією, у помешканні газову плиту і духову шафу використовували для обігріву та сушіння одягу. За недостатнього припливу повітря природний газ згорає не повністю, унаслідок чого може утворюватися чадний газ», – інформує газова служба.

«Газмережі» нагадують, що чадний газ не має кольору й запаху, виявити його без спеціального приладу неможливо.

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Основні правила безпеки:

використовуйте газову плиту і газову духову шафу лише для приготування їжі;

забезпечуйте приплив свіжого повітря та провітрюйте приміщення під час роботи газових приладів;

не закривайте вентиляційні решітки;

контролюйте справність димових і вентиляційних каналів;

не встановлюйте електровитяжки у вентиляційні канали без консультації з фахівцями;

встановіть сигналізатор чадного газу.

Якщо підозрюєте наявність чадного газу або відчули головний біль, запаморочення, слабкість чи нудоту – вийдіть на свіже повітря, зателефонуйте на номер «104» чи «112». Якщо ви помітили симптоми отруєння – викликайте медичну допомогу за номером «103».