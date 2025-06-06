Під час нічної атаки на Україну росіяни випустили понад 450 дронів та ракет
406 повітряних цілей вдалося знешкодити українській ППО
У ніч на п'ятницю, 6 червня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами, крилатими балістичними та протирадіолокаційною ракетами. Загалом Росія випустила за ніч понад 450 повітряних засобів ураження, більшість з яким вдалося знищити українській ППО, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Повітряна атака росіян розпочалася ще близько 20:00 5 червня. Приблизно о 01:00 6 червня Повітряні сили повідомили про загрозу обстрілів для всіх областей України.
З цього час росіяни випустили по Україні 452 засоби повітряного нападу:
- 407 ударних дронів типу Shahed та БпЛА-імітатори з території російських Курська, Орла, Міллерова, Шаталова, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого кримського Гвардійського;
- 36 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних літаків Ту-95МС/Ту-160МС в Саратовські області та над Каспійським морем;
- шість балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 з території Курської та Воронезької областей;
- дві крилаті ракети «Іскандер-К» з тимчасово окупованого Криму, район Джанкой;
- одна протирадіолокаційна ракета Х-31П з літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.
Станом на 10:00 Повітряні сили підтвердили знешкодження 406 дронів та ракет. Зокрема, українська ППО збила:
- 30 крилатих ракет Х-101;
- чотири ракети «Іскандер-М»/KN-23 (ще дві ракети локаційно втратили);
- дві крилаті ракети «Іскандер-К»;
- 199 дронів типу Shahed Та дронів інших типів.
Результати роботи ППО у ніч на 6 червня
Ще 169 російських безпілотників локаційно втратили або ж подавили системами РЕБ.
Попри роботу ППО, у низці областей України зафіксували влучання дронів та ракет. Повітряні сили підтвердили влучання у 13 локаціях, а падіння уламків – у 19 локаціях.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на України у ніч на 6 червня постраждали центральні, північні та західні області України. Зокрема, руйнування є у Києві, Луцьку, Чернігові, Тернополі, на Полтавщині, Хмельниччині та Львівщині. Читайте про наслідки атаки у кожній області тут.
Водночас Україна також завдала удару по території Росії – у пресслужбі Генштабу повідомили, що українські дрони уразили низку важливих об’єктів російської армії напередодні обстрілу. Так, Генштаб підтвердив влучання на території аеродромів «Енгельс» у Саратовській області та «Дягілєво» у Рязанській області. Очевидці також повідомляють про пожежу і повторну детонацію на території аеропорту в Брянську.
Крім того, Генштаб підтвердив загоряння трьох резервуарів з паливом у Саратовській області, ураження логістичного пункту 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії Росії на Курщині та інших важливих об’єктів росіян на тимчасово окупованих територіях України.