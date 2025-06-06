Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи, авіація, ЗРВ та підрозділи РЕБ

У ніч на п'ятницю, 6 червня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами, крилатими балістичними та протирадіолокаційною ракетами. Загалом Росія випустила за ніч понад 450 повітряних засобів ураження, більшість з яким вдалося знищити українській ППО, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Повітряна атака росіян розпочалася ще близько 20:00 5 червня. Приблизно о 01:00 6 червня Повітряні сили повідомили про загрозу обстрілів для всіх областей України.

З цього час росіяни випустили по Україні 452 засоби повітряного нападу:

407 ударних дронів типу Shahed та БпЛА-імітатори з території російських Курська, Орла, Міллерова, Шаталова, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого кримського Гвардійського;

36 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних літаків Ту-95МС/Ту-160МС в Саратовські області та над Каспійським морем;

шість балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 з території Курської та Воронезької областей;

дві крилаті ракети «Іскандер-К» з тимчасово окупованого Криму, район Джанкой;

одна протирадіолокаційна ракета Х-31П з літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Станом на 10:00 Повітряні сили підтвердили знешкодження 406 дронів та ракет. Зокрема, українська ППО збила:

30 крилатих ракет Х-101;

чотири ракети «Іскандер-М»/KN-23 (ще дві ракети локаційно втратили);

дві крилаті ракети «Іскандер-К»;

199 дронів типу Shahed Та дронів інших типів.

Результати роботи ППО у ніч на 6 червня

Ще 169 російських безпілотників локаційно втратили або ж подавили системами РЕБ.

Попри роботу ППО, у низці областей України зафіксували влучання дронів та ракет. Повітряні сили підтвердили влучання у 13 локаціях, а падіння уламків – у 19 локаціях.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на України у ніч на 6 червня постраждали центральні, північні та західні області України. Зокрема, руйнування є у Києві, Луцьку, Чернігові, Тернополі, на Полтавщині, Хмельниччині та Львівщині. Читайте про наслідки атаки у кожній області тут.

Водночас Україна також завдала удару по території Росії – у пресслужбі Генштабу повідомили, що українські дрони уразили низку важливих об’єктів російської армії напередодні обстрілу. Так, Генштаб підтвердив влучання на території аеродромів «Енгельс» у Саратовській області та «Дягілєво» у Рязанській області. Очевидці також повідомляють про пожежу і повторну детонацію на території аеропорту в Брянську.

Крім того, Генштаб підтвердив загоряння трьох резервуарів з паливом у Саратовській області, ураження логістичного пункту 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії Росії на Курщині та інших важливих об’єктів росіян на тимчасово окупованих територіях України.