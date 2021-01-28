Вантажний літак AN 12 UR-CAJ експлуатується з січня 1969 року

У четвер зранку, 28 січня, під час посадки у Львові задимівся вантажний літак Ан-12. Відео інциденту очевидці опублікували у Telegram. Директорка львівського аеропорту Тетяна Романовська підтвердила ZAXID.NET цю інформацію, однак запевнила, що жодної небезпеки через задимлення не було.

Літак AN 12 UR-CAJ авіакомпанії Merіdian LTD летів з Туреччини до Литви. Він виконував рейс Чорлу-Каунас, з посадкою у Львові для дозаправки. Літак введений в експлуатацію більше 50 років тому – у січні 1969 році.

За словами директорки аеропорту, незначне задимлення саме сталося під час посадки літака у львівському аеропорту. На відео, яке зняли очевидці видно, як чорний дим йде одразу з двох турбін літака.

Очевидці зняли на відео приземлення Ан-12 у Львові

Директорка Львівського аеропорту Тетяна Романовська розповіла, що таке задимлення у літаків буває досить часто і це не є небезпечно. «Це було незначне задимлення під час посадки. Все в порядку, літак вже приземлився. Жодних технічних несправностей немає», – додала Тетяна Романовська.

У повідомленні, яке вже опублікували на офіційній сторінці аеропорту Львів​ у Facebook пояснили, що з-за умов підвищеної вологості, під час роботи двигунів на повних обертах, продукти згорання авіаційного палива можуть мати темний вигляд.