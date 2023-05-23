Західні регіони лідирують за відкриттям продажів і відновленням будівництва

За понад рік війни у Львові відкрились продажі квартир у 45-ти нових житлових комплексах (таких, де не продавали квартири до 24 лютого 2022 року). Про це повідомляє ЛУН.

На другому місці за кількістю нових будинків, в яких стартував продаж квартир – Київ (21 новий ЖК). Далі також ідуть області заходу України: Тернопільська (20 нових ЖК), Івано-Франківська (17), Закарпатська (14).

Що стосується відновлення будівництва, тут також лідирують західні регіони. Так, у Волинській та Закарпатській областях житлове будівництво відновлено на 96%, в Івано-Франківській – на 94%, у Тернопільській – на 92%, у Львівській – на 91%.

Водночас у Київській області станом на травень 2023 року житлове будівництво відновилося на 54%.

Що стосується цін на житло на первинному ринку, то у Львові середня вартість квадратного метра становить 45 400 грн за метр, в області – 35 200, що у гривні на 75% дорожче, аніж в довоєнний період – було 26 тис. і 21,7 тис. відповідно при курсі 27,4 грн за долар).