Унаслідок пожежі загинула 58-річна жінка

У ніч із неділі на понеділок, 6 грудня, внаслідок пожежі загинула 58-річна жінка. Пожежа виникла в селі на Золочівщині в цегляній господарській будівлі.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, о 02:21 надійшло повідомлення про пожежу в цегляній господарській будівлі в с. Ясенівці (Золочівська МТГ) Золочівського району.

Вогонь знищив покрівлю та перекриття у господарській будівлі (фото ДСНС)

«На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця виклику будівля була повністю охоплена вогнем. Сусіди повідомили рятувальникам, що в будівлі може знаходитись жінка. На місці пожежі виявили тіло дружина власника 1963 року народження», – повідомили у ДСНС.

Пожежу ліквідували о 04:22. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 100 м2.

Причину пожежі встановлює поліція.