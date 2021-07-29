Підрядник почав підготовчі роботи до демонтажу мостів у селі Сергії

У Вижницькому районі Чернівецької області почали капітальний ремонт частини траси Т-26-01 Чернівці – Путила – КПП «Руська». Йдеться про відрізок дороги поблизу села Сергії колишнього Путильського району, де планують повністю перебудувати два з п'яти мостів.

Наразі підрядник проводить підготовчі роботи для демонтажу мостів. Про ремонт поблизу Сергіїв у середу, 28 липня, повідомила Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області.

«На цьому відтинку є дві штучні споруди та п'ять невеличких мостів. З них два будуть повністю розбирати і по-новому будувати. Зараз на цьому відрізку намагаємось влаштувати водовідведення і вже почали формувати об’їзну дорогу. Чистимо русло, робимо всі ремонтні роботи, щоб можна було повністю демонтувати поламані мости й почати будувати нові», – розповів начальник чернівецької дільниці ТОВ «ПБС» Олександр Ластівка.

Додамо, що йдеться по ремонт трикілометрового відрізка траси Т-26-01 (км 112+ 714 – км 115+714).

Зазначимо також, що на Буковині почали ремонтувати частину траси М-19 Чернівці–Тереблече, що веде до кордону з Румунією. На цьому відрізку планують відремонтувати близько 30 км дороги.