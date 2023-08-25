57-річний рибалка втопився під час риболовлі на озері у Брюховичах
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Чоловік загинув під час нічної риболовлі
У п’ятницю, 25 серпня, в озері в селищі Брюховичі біля Львова втопився 57-річний чоловік. Його тіло з води витягли рятувальники.
Як повідомили в Центральній рятувально-водолазній службі Львівської області, трагічний інцидент трапився на озері в Брюховичах, яке в народі називають «Піщане». Тіло 57-річного чоловіка витягли на поверхню водолази та передали працівникам поліції.
Трагічний випадок стався на озері в Брюховичах (фото рятувальників)
У рятувально-водолазній службі уточнили ZAXID.NET, що чоловік рибалив уночі та втопився. Обставини загибелі встановлюють слідчі.
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