Чоловік загинув під час нічної риболовлі

У п’ятницю, 25 серпня, в озері в селищі Брюховичі біля Львова втопився 57-річний чоловік. Його тіло з води витягли рятувальники.

Як повідомили в Центральній рятувально-водолазній службі Львівської області, трагічний інцидент трапився на озері в Брюховичах, яке в народі називають «Піщане». Тіло 57-річного чоловіка витягли на поверхню водолази та передали працівникам поліції.

Трагічний випадок стався на озері в Брюховичах (фото рятувальників)

У рятувально-водолазній службі уточнили ZAXID.NET, що чоловік рибалив уночі та втопився. Обставини загибелі встановлюють слідчі.