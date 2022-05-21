Застарілу бомбу виявили за 150 м від житлових будинків

Селяни зі с. Єлиховичі, що біля Золочева на Львівщині, під час земляних робіт в полі виявили авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Для її знешкодження викликали рятувальників.

Як повідомили у прес-служби ДСНС Львівщини, це була фугасна авіаційна бомба (ФАБ-250). Боєприпас виявили в полі, за 150 метрів від житлових будинків.

Піротехнічна група 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України вилучила та знищила бомбу 20 травня о 14:45.

Рятувальники нагадують, що навіть застарілі боєприпаси є небезпечними. Їх не можна самостійно переносити чи розбирати, а відразу повідомляти на 101.