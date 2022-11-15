Через російський обстріл понад півтисячі шахтарів опинилися під землею, їх звільняли майже 4 години. Рятувальна операція закінчилась успішно, всіх шахтарів вивели на поверхню. Як повідомив у вівторок, 15 листопада, начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, шахтарі Кривбасу (Криворізького залізорудного басейну) залишилися під землею внаслідок ракетного удару росіян.

Близько 19 години Вілкул повідомив, що під землею під час вибухів у чотирьох шахтах перебували 566 шахтарів. Спочатку було виведено на поверхню 457 людей. Під землею залишалися ще 109 людей. Для звільнення шахтарів використовували контргрузи та ручні лебідки.

Рятувальна операція тривала майже 4 години.

«З шахт виведені всі 566 шахтарів, що залишилися під землею внаслідок ракетного удару. Дякую гірничорятувальникам та колективам шахт, що були на поверхні», – повідомив близько 20:00 Олександр Вілкул.

Раніше Олександр Вілкул повідомив, що ППО збила дві ракети росіян, ще три ракети вдарили в об’єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок влучання об’єкт був фактично зруйнований, виникла масштабна пожежа. Також внаслідок обстрілів без світла залишились декілька районів міста. Через відсутність електрики у частині Тернівського району були зупинені котельні. Декілька насосних станцій довелося запустити з генераторів.

Нагадаємо, сьогодні окупанти здійснили одну з наймасштабніших ракетних атак по Україні. Росія випустила по українських територіях понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет, а також близько 20 ракет «Калібр» та 10 дронів-камікадзе. За попередніми даними, ППО знищила 73 крилаті ракети ворога та всі 10 дронів-камікадзе.