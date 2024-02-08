Владислав Риков здійснив 385 бойових вильотів

У четвер, 7 лютого, під час виконання бойового завдання загинув льотчик Су-25 Владислав Риков. На його рахунку було 385 бойових вильотів. Про це повідомив побратим Владислава льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко.

«Це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих. Для мене це надзвичайно тяжка втрата, оскільки за цих майже два роки війни, Влад завжди був поруч і всі проблеми ми вирішували разом», – написав Ростислав Лазаренко.

У льотчика залишились дружина та донька. Допомогти родині можна за посиланням.

Ростислав Лазаренко також зауважив, що Владислав був непублічною людиною і про нього мало що відомо на загал. Але він пообіцяв, що згодом детальніше розкаже про Владислава Рикова.

Нагадаємо, відомий український пілот з позивним «Джус» та ще двоє пілотів загинули унаслідок зіткнення двох українських літаків увечері 25 серпня на Житомирщині. За інформацією Радіо Свобода, два літаки впали в городи приватних будинків, приблизна відстань між ними – 300 метрів. Ніхто з місцевих не постраждав, пошкоджених будинків також не було.