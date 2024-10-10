Під час збирання грибів у лісі помер 63-річний прикарпатець
Про смерть чоловіка повідомила жителька Калуша
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Трагедія сталася поблизу села Вишків Вигодської громади 9 жовтня. Під час збирання грибів у лісі помер 63-річний мешканець Калуша. Обставини події розслідують правоохоронці.
Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 10 жовтня, про смерть свого чоловіка рятувальникам повідомила жителька Калуша.
Трагедія сталася біля села Вишків Калуського району
«Чоловік 1961 року народження помер під час збирання грибів в лісовій місцевості поблизу села Вишків Калуського району. Вигодські рятувальники транспортували тіло чоловіка та передали працівникам поліції», – інформують в ДСНС.
Обставини події розслідують правоохоронці.