Рятувальники передали тіло працівникам поліції

Трагедія сталася поблизу села Вишків Вигодської громади 9 жовтня. Під час збирання грибів у лісі помер 63-річний мешканець Калуша. Обставини події розслідують правоохоронці.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 10 жовтня, про смерть свого чоловіка рятувальникам повідомила жителька Калуша.

Трагедія сталася біля села Вишків Калуського району

«Чоловік 1961 року народження помер під час збирання грибів в лісовій місцевості поблизу села Вишків Калуського району. Вигодські рятувальники транспортували тіло чоловіка та передали працівникам поліції», – інформують в ДСНС.

Обставини події розслідують правоохоронці.