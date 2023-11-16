64-річного чоловіка шукали рятувальники, правоохоронці та жителі села

Зранку в четвер, 16 листопада, в лісовому масиві урочища Теплиці поблизу Виноградова знайшли тіло. Загиблим виявився 64-річний чоловік, який два дні тому пішов по гриби та не повернувся.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області, мешканець села Букове, Берегівського району, відправився збирати гриби 14 листопада. Коли увечері він не повернувся додому, родичі цілу ніч прочісували лісовий масив, а наступного дня зателефонували до Служби порятунку.

15 листопада, до настання темряви, рятувальники шукали заблукалого, однак безрезультатно, тож до пошуків залучили більше людей.

«Вранці 16 листопада до робіт долучили гірські пошуково-рятувальні відділення м. Іршава, м. Мукачево і смт Усть-Чорна, а також правоохоронців, лісників та пів сотні жителів села. О 10:30 місцеві грибарі знайшли тіло чоловіка в лісовому масиві урочища Теплиці, поблизу міста Виноградів», – розповіли в ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

Причину смерті чоловіка встановлюють правоохоронці.