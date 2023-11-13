Пенсіонера шукали рятувальники, поліцейські з собаками та безпілотниками, добровольці та лісники

Рятувальники добу шукали літнього чоловіка, який пішов в ліс по гриби і заблукав. 79-річного мешканця села Лосятин Кременецького району знайшли у сусідній області, за 17 км від його села.

Як повідомили у ДСНС України, пенсіонер вийшов із дому 12 листопада, ймовірно, в ліс по гриби і не повернувся. На його пошуки вирушили рятувальники, поліцейські та добровольці.

«Від ДСНС до пошукових робіт залучено 19 рятувальників, 6 одиниць техніки, кінологічне відділення із двома службовими собаками та 2 безпілотні літальні апарати. У пошуках беруть участь 15 поліцейських із 4 одиницями техніки. Також на допомогу вирушили 16 добровольців з числа місцевого населення», – інформувало обласне управління ДСНС Тернопільщини.

Мешканця села Лосятин Кременецького району знайшли 13 листопада в селі Підкамінь Львівської області.

«О 16:20 пошукова операція завершена. Чоловіка знайшли місцеві мешканці в селі Підкамінь Львівської області. Стан чоловіка задовільний», – повідомили у ДСНС України.

Більш детальних обставин не повідомляють.