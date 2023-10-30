З чоловіком все добре, його передали рідним

Вночі на Рівненщині поліція та лісники розшукали зниклого 58-річного чоловіка, який заблукав у лісі. Ввечері він пройшов пішки близько 30 км і сам вийшов до найближчого села, де його підібрав працівник лісництва.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, близько 22:30 у неділю, 29 жовтня, до поліції звернувся 34-річний син чоловіка. Він повідомив, що його 58-річний батько із товаришем рибалили на ставку у селі Жалянка. Близько 17:00 він вирішив пройтись у ліс по гриби, але відтоді зв’язок із ним був утрачений.

«На розшук зниклого негайно орієнтували особовий склад відділення поліції. Часу було обмаль: зниклий мав проблеми зі здоров’ям, до того ж, пошуки ускладнювала темна пора доби. Тож правоохоронці звернулись по допомогу до місцевого єгеря. Спільними зусиллями на автомобілі підвищеної прохідності пошуківцям вдалось віднайти сліди, які ймовірно міг залишити 58-річний чоловік. По вказаному орієнтиру вони прямували вглиб лісу», – зазначають у поліції.

Вже за деякий час надійшла інформація, що розшукуваний вийшов у село та зміг сконтактувати із сином. Однак, де саме він перебував, не орієнтувався. За наданим чоловіком описом місцевості фахівці лісового господарства припустили, що він перебуває у селі Вільхівка, що за 30 кілометрів від місця зникнення. Саме там на окраїні села його підібрав місцевий лісник та повіз назустріч пошуківцям.

У поліції додають, що з чоловіком все добре, наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.