Хлопчика відправили у медзаклад на огляд, а його матір – у спецзаклад

На Рівненщині 39-річна жінка заблукала у лісі разом з дворічним сином. Після ночівлі у лісовому масиві жінка вибралась до найближчого села. В цей час матір та дитину розшукували понад сто поліцейських, рятувальників та волонтерів. Відомо, що з жінкою та дитиною наразі все добре.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, 39-річну мешканку села Баранне востаннє бачили близько 10:00 у середу, 18 жовтня. Тоді жінка із дворічним сином Іваном на синьому велосипеді із прикріпленим дитячим кріслом поїхала у невідомому напрямку і досі не повернулася.

Родичі намагались самотужки розшукати жінку, але безрезультатно. Тож ввечері того ж дня 44-річний чоловік зниклої звернувся до поліції.

Зранку в четвер, 19 жовтня, поліція розгорнула пошукову операцію, в якій наразі задіяні понад сто людей: серед них не лише поліцейські, а й рятувальники, лісівники та волонтери.

«До розшукової операції залучені також кінологи із службовими собаками, а також обстежується територія за допомогою квадрокоптерів. Поліцейські здійснюють подворовий обхід навколишніх сіл, опитують осіб, які могли бачити зниклих, прочісують лісові масиви», – йдеться у повідомленні.

Близько 11:00 до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що побачив розшукуваних матір та сина у селі Срібне. До приїзду поліцейських він перебував біля них.

«Зі слів дезорієнтованої жінки, вона із дитиною пішла гуляти, заблукала у лісовому масиві, де і ночували. На ранок вийшла у селі, що понад 5 кілометрів від дому. Велосипед із порваним ланцюгом був у руках жінки. Поліцейські одразу купили змореній дитині їжу. Медики оглянули дворічного хлопчика та госпіталізували у лікарню, де він перебуватиме із батьком», – йдеться у повідомленні.

Крім того, 39-річну жінку доставили до спеціалізованого лікувального закладу. Працівники ювенальної превенції провели із батьками профілактичну бесіду та повідомили про інцидент службу у справах дітей.