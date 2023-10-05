На польовій дорозі поліція виявила одяг зниклого чоловіка

У полі біля Рівного виявили тіло 45-річного чоловіка, який зник дев’ять днів днів. Його випадково побачив чоловік, який вийшов вигуляти собаку. Причини смерті рівнянина наразі не встановлені.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, 25 вересня про зникнення 45-річного мешканця Рівного поліцію повідомила його матір. Поліцейські почали шукати чоловіка.

«Правоохоронці обстежили гектари полів та лісопосадок, водойми. До пошуку залучили кінологів із службовими собаками, які спочатку взяли слід чоловіка, втім, потім – втратили. Крім того, запускали дрон. Під час розшукових заходів на польовій дорозі поліцейські виявили речі зниклого, утім, чоловіка ніде не було», – повідомляють у поліції.

У середу, 4 жовтня, до правоохоронців звернувся 64-річний чоловік і повідомив, що у полі в селі Підцурків орієнтовно за 20 км від Рівного під час вигулу собаки він виявив тіло мертвого чоловіка. Наступного дня, 5 жовтня, тіло опізнали родичі.

Наразі причини смерті чоловіка не встановлені, тіло направили на судово-медичну експертизу. Однак відомо, що під час поверхневого огляду слідів насильницької смерті не виявили.