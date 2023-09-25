Тіло чоловіка виявили поліцейські спільно з представниками добровольчого формування

На Рівненщині у річці Горинь знайшли тіло 41-річного чоловіка, який 20 вересня пішов випасати худобу і не повернувся. Попередньо відомо, що на його тілі не виявили ознак насильницької смерті.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, у суботу, 23 вересня, до поліцейського офіцера громади звернувся мешканець села Висоцьк. Він повідомив, що впродовж декількох днів відсутній за місцем проживання його 41-річний брат. Востаннє чоловіка бачили 20 вересня, коли той випасав худобу. Спершу сусіди намагалися знайти його власними силами, втім, коли результату не було, звернулися до поліції.

«Поліцейські розпочали пошуки разом із місцевими: прочісували прилеглу територію, провели подворовий обхід, опитали жителів. Зְ'ясувалося, що бачили його того дня спочатку, коли він переходив річку, а потім — біля місцевого магазину в стані сп'яніння. Крім того, біля водойми виявили особисті речі зниклого — рюкзак та плащ», – йдеться у повідомленні.

Вранці у неділю радіус пошуків звузили до обстеження річки Горинь, де близько 13:00 орієнтовно за п'ять кілометрів від села спільно з представниками добровольчого формування громади виявили у воді 41-річного жителя Висоцька.

При поверхневому огляді ознак насильницької смерті не виявили. Для встановлення точних причин смерті тіло чоловіка у морг.