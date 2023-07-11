Стан здоров'я 78-річної жінки задовільний, медична допомога їй не знадобилася

На Волині розшукали 78-річну жінку, яка заблукала під час збирання ягід. У лісі літня жінка провела дві доби. Відомо, що з нею все гаразд, її життю та здоров'ю наразі нічого не загрожує.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, 78-річна мешканка села Колодії, що на Маневиччині, ще у неділю, 9 липня, зранку пішла в ліс по чорниці. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції уточнили, що до лісу жінку завезли зять та донька, які мають проблеми з вживанням алкоголю. Через сп'яніння вони забули забрати родичку додому.

Вже наступного дня, зранку в понеділок, вони згадали, що жінка перебуває у лісі, і звернулись до поліції з проханням допомогти її знайти.

«До пошуків правоохоронці орієнтували необхідну кількість нарядів поліції, залучили місцеве населення й лісову охорону, працювали також спеціалістів з квадрокоптерами. Завдяки злагодженим діям, жінку вдалося розшукати сьогодні зранку», – йдеться у повідомленні.

Понад дві доби вона пробула у лісі на відстані орієнтовно 4 км від дому. Зазначається, що з жінкою все гаразд, нині її життю та здоров’ю нічого не загрожує.