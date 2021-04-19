20-літрові каністри щільно вкрили русло річки на відрізку 350-400 метрів

Поблизу міста Буча у Київській області невідомі викинули близько трьох тисяч каністр з невстановленою хімічною речовиною у річку Кізка. Про це йдеться в сюжеті місцевого видання «Буча NEWS».

«Протягом 350-400 метрів русло ріки заповнене майже повністю каністрами з невідомою рідиною. Кожна каністра – 20 літрів. За попередніми підрахунками, там близько 3000 каністр. Більшість каністр, на щастя, герметично закриті, і ця речовина не встигла потрапити у воду. Деякі каністри все ж таки розгерметизовані, і маслянисті плями є у воді», – розповів секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський.

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фото Людмили Першин

За цим фактом відділ поліції Бучі відкрив кримінальну справу за ч.1 ст. 239 Кримінального кодексу України – забруднення довкілля хімічними речовинами.

На минулих вихідних зусиллями екоактивістів, рятувальників ДСНС та поліції річище Кізки було очищене від забруднення. Активістам довелося працювати в респіраторах та захисних костюмах, а вивозити каністри допомагала спецтехніка.

Каністри відправлять на зберігання, а після експертизи, яка має встановити, що за речовина знаходилась у них, їх мають утилізувати.

фото Буча NEWS

Перший віце-президент Всеукраїнської асоціації мисливців та користувачів мисливських угідь Віктор Червоний в коментарі «Подробицям» сказав, що речовиною в каністрах міг бути хлордезин.

Заступник голови президії Українського товариства охорони природи Ігор Артеменко зауважив, що на кожній каністрі є маркування, а також є гарантійні талони, з яких видно, що каністри було куплено в «Новій Лінії».

Чиновники планують встановити біля річки обмежувальні бар’єри, щоб габаритний транспорт не зміг туди під’їхати.

Річка Кізка – це притока річки Ірпінь, яка своєю чергою впадає в Дніпро.