В Росії у ДТП загинули троє українців

У Курській області РФ внаслідок ДТП загинули троє українців, ще шестеро постраждали.

Аварія за участю мікроавтобуса Mercedes Benz Vito сталася о 5:45 за Києвом на 551 км автодороги М-2 Москва-Крим. Всього в маршрутці перебували 9 осіб - 8 пасажирів і водій. З них три людини загинули на місці аварії, всіх інших госпіталізували з різними травмами.

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«Усі жителі України, прямували в Санкт-Петербург. З дев'яти осіб троє загинули, троє (жінка і двоє чоловіків) госпіталізовані до Курська, у двох стан середньої тяжкості, в одного – легкої», – цитує РІА «Новости» представника обласного управлінні МНС РФ.

Фото РІА «Новости»

За його словами, ще три людини, які були відправлені до районної лікарні, вже відпущені після надання допомоги.