Укрзалізниця запевняє, що ніхто не постраждав

Поблизу Тернополя з рейок зійшов поїзд № 357 «Гуцульщина». Поїзд слідував з Рахова на Київ. А між станціями Теребовля та Тернопіль зійшов з рейок.

Про це повідомляють на офіційній сторінці в Фейсбук Укрзалізниці. Зазначається, що з залізничного полотна з'їхав локомотив та частково перший вагон поїзду.

«Перший вагон зійшов трьома колісними парами. Наразі пасажирів першого вагона пересаджено до інших вагонів, приймається рішення щодо технології прослідування поїзда далі.Внаслідок інциденту ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Через інцидент у дорозі затримається зустрічний поїзд №358 «Київ - Рахів». У соцмережі під постом Укрзалізниці люди скаржаться, що вже майже годину очікують поїзда на станції Тернопіль і досі ніхто їм не сказав, що він затримується. Також додають, що не можуть здати білети у касу. У відповідь директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Петровський запевнив, що з Тернополя для тих пасажирів, які слідують далі відправлять прицепний вагон до Києва разом з поїздом № 82 «Ужгород - Київ».

На місце події виїхала комісія Укрзалізниці. Випадок розслідується. Також керівництво установи попросило вибачення у пасажирів за тимчасові незручності.

Додамо, що поїзд «Рахів - Київ» користується популярністю серед туристів, адже їде через українські Карпати. Щоправда, сама поїздка триває довго. Лише відстань між Тернополем та Раховом у 300 кілометрів поїзд долає за дев'ять годин.