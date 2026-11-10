Почніть підготовку грядки із санітарного прибирання

Пізня осінь – важливий період для догляду за полуницею, адже від підготовки кущів до холодів залежить, наскільки добре вони перезимують і чи зможуть швидко відновитися навесні. Перед настанням стійких морозів потрібно прибрати пошкоджене листя, подбати про захист коріння та за потреби облаштувати додаткове укриття. Водночас надмірна обрізка або занадто раннє мульчування можуть нашкодити рослинам. Mein schöner Garten пише, що варто зробити з полуницею в листопаді, щоб зберегти посадки до наступного сезону.

Як очистити полуничні кущі перед зимою

Почніть підготовку грядки із санітарного прибирання. На старому, пожовклому та вкритому плямами листі можуть зберігатися збудники грибкових захворювань, зокрема сірої гнилі. Тому перед зимою важливо видалити все, що має ознаки пошкодження або відмирання.

Огляньте кожен кущ і зріжте сухі, хворі та пожовклі листки. Якщо не плануєте розмножувати полуницю, приберіть також зайві вуса, які рослина вже не використовуватиме для утворення нових розеток.

Однак не потрібно обрізати все листя. Зелені та здорові листки залиште: вони допомагають захищати кущ від холоду й підтримують його життєздатність у зимовий період.

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Особливо обережно працюйте біля центру рослини. Там розташоване сердечко – точка росту, з якої навесні з’являтимуться нові листки та квітконоси. Якщо пошкодити цю частину під час обрізання, кущ може не відновитися після зими.

Чим мульчувати полуницю та коли це робити

Наступний важливий етап – захист коріння від промерзання. Для цього навколо кущів розкладають мульчу, яка допомагає зберігати стабільнішу температуру ґрунту та запобігає різким її коливанням.

Для осіннього догляду підійдуть перепрілий компост, сухе здорове листя або чиста солома. Компост потрібно розподіляти тонким шаром навколо рослин, не засипаючи сердечко. Якщо точка росту опиниться під товстим шаром матеріалу, це може спричинити випрівання куща.

Із соломою поспішати не варто. Її використовують тоді, коли полуниця переходить у стан спокою, а температура ґрунту стабільно знижується приблизно до +4 °C. Для зимового укриття достатньо пухкого шару завтовшки 5–8 см.

Важливо, щоб солома була чистою та сухою, без насіння бур’янів і слідів плісняви. Не утрамбовуйте її, адже пухкий матеріал краще пропускає повітря та допомагає зберігати тепло.

Як захистити полуницю від морозів без снігу

Особливо небезпечними для полуничних грядок можуть бути різкі похолодання, коли температура опускається нижче нуля, а снігового покриву ще немає. У таких умовах коріння та коренева шийка залишаються без природного захисту.

Якщо прогнозують тривалі морози без снігу, поверх мульчі можна розкласти ялинове гілля. Воно створює додатковий захисний шар і допомагає затримувати сніг на грядці. Завдяки цьому посадки отримують природне утеплення.

Ще один варіант – біле повітропроникне агроволокно. Його використовують для додаткового захисту рослин від холоду та вітру. Краї матеріалу потрібно надійно закріпити, щоб укриття не зірвало під час негоди.

Навесні не залишайте полуницю під товстим шаром мульчі або агроволокна надовго. Коли ґрунт почне прогріватися та з'явиться молоде листя, поступово прибирайте захисні матеріали, щоб кущі могли отримувати достатньо світла й повітря.