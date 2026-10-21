Не варто зрізати полуницю перед зимою лише заради охайного вигляду грядки

Якщо восени листя полуниці залишається зеленим, не поспішайте обрізати його перед морозами. За сприятливих умов здорове листя допомагає рослині накопичувати поживні речовини та частково захищає центральну бруньку від холоду. Про те, як підготувати полуницю до зими, пише «Експерт».

Яке листя полуниці потрібно зрізати

Перед зимівлею видаліть сухе, сильно пошкоджене та хворе листя. Особливу увагу зверніть на частини з великими плямами, ознаками гнилі чи іншими ураженнями. Залишати їх біля кущів не варто.

Під час обрізання користуйтеся чистим гострим інструментом і не пошкоджуйте сердечко – центральну частину розетки, звідки навесні ростиме нове листя. Здорові зелені листки залиште.

Чому не можна зрізати все листя пізньої осені

Коли полуниця вже відплодоносила, її листя іноді обрізають, якщо до холодів ще достатньо часу для відновлення. Проте наприкінці осені така процедура може послабити кущі. Рослини не встигнуть сформувати повноцінне нове листя, а центральна брунька залишиться менш захищеною від морозу.

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Тому не варто косити полуницю перед зимою лише заради охайного вигляду грядки.

Як захистити полуницю від морозів

Спочатку огляньте кущі та перевірте, чи не оголилися корені. Якщо це сталося, обережно підсипте землю, не засипаючи центр розетки.

Після настання стійкого похолодання грядку можна замульчувати сухою соломою, хвоєю або іншим придатним матеріалом. Такий захист особливо корисний у місцевостях із сильними морозами та нестійким сніговим покривом.

Не вкривайте рослини надто рано товстим вологим шаром: за теплої погоди це може спричинити випрівання. Дочекайтеся відповідних погодних умов і використовуйте мульчу, яка не перешкоджатиме циркуляції повітря.