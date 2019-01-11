Підозрювані у покриванні крадіжок львівські поліцейські відразу після суду сплатили застави

У Галицькому суді Львова 11 січня обирали запобіжний захід трьом правоохоронцям. Одного з них підозрюють в організації злочинної групи, інших двох ‒ у пособництві та прикриванні злодіїв. Йдеться про групу з п’яти ромів, які з травня по серпень минулого року обкрадали людей на вокзалі.

Усіх правоохоронців підозрюють у тяжкому злочині з ознаками корупції, за який передбачається позбавлення волі 7-12 років. Першою заслухали справу старшого оперативника сектору кримінальної поліції на станції «Львів» при Залізничному відділку поліції. За версією прокуратури, він є одним із двох організаторів злочинної групи, яка з травня до серпня минулого року обкрадала людей на вокзалі. Чоловік це заперечує.

Та прокурори твердять, що чоловік навіть телефонував до другого поліцейського -співорганізатора, коли той вже був у СІЗО. Вони нібито обговорювали план тиску на ромів, аби ті їх не «здали». Підозрюваний це заперечує, а на запитання судді, чи спілкувався з виконавцями злочинів – п’ятьма ромами, каже що ні. «Жодного разу в мене з ними не було жодної розмови, я їх лише один раз бачив, коли прийшов на виклик до слідчого прокурора. Тобто їх там побачив вперше в приміщенні, але також з ними не спілкувався», ‒ розповів правоохоронець. Він просив про домашній арешт, та суд вирішив по-іншому ‒ тримання під вартою 60 днів з можливістю внесення застави розміром понад 150 тисяч гривень. Оперативник її одразу ж сплатив.

Наступного поліцейського підозрюють у пособництві вчинення злочинів. Однак він нічого не сказав на свій захист. Цей підозрюваний працює у поліції вже 17 років. Суд його відсторонив від роботи та обрав запобіжний захід – тримання під вартою впродовж 60-ти днів. Однак цього поліцейського також не арештували, він одразу сплатив заставу понад 90 тисяч гривень. Його напарника та третього патрульного вокзалу також підозрюють у пособництві вчинення злочину.

«Він достовірно знав, що на території вокзалу працюють особи ромської національності, які здійснюють крадіжки. В той же ж час він, патрулюючи територію залізничного вокзалу, знаючи де саме вони перебувають, не вживав жодних заходів, передбачених повноваженнями, які в нього були», ‒ твердить слідчий прокуратури.

Третього поліцейського теж відсторонили від роботи і він теж сплатив 90 тисяч застави. За час, поки працювала злочинна група із чотирьох правоохоронців та п’ятьох ромів, підозрювані змогли добре заробити. «Патрульні отримували щоденно, принаймні ми в цьому підозрюємо і в нас є на це докази, суму стабільну в розмірі 3 тисячі гривень», ‒ розповів прокурор Роман Шолопа.

Натомість, за версією слідства, організатори злочинної групи брали від ромів половину вкраденого за день.