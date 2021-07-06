Поліція передала до суду ще один обвинувальний акт проти групи з семи осіб, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої, повідомила у вівторок, 6 липня, прес-служба київського обласного управління поліції.

Досі банді інкримінували чотири замовні убивства:

Аміни Окуєвої (жовтень 2017 року);

директора Caparol Павла Зможного (вересень 2016 року);

начальника відділу реклами КП «Київський метрополітен» Павла Миленького (січень 2019 року);

бізнесмена Костянтина Хоруженка (січень 2014 року).

Але, як зауважили в поліції, у процесі слідства з'ясувалося, що затримані можуть також бути причетними до давніших злочинів. Так, їм інкримінують вбивство директора одного із будівельних підприємств, якого у березні 2013 року забили до смерті битами на території Дарницького району Києва. Його імені у повідомленні поліції немає, але, ймовірно, йдеться про директора «Бударт Плюс» Віталія Грищенка, якого позбавили життя 20 березня 2013 року, зазначає LB.ua.

Крім того, цій банді інкримінують замовний підпал будинку ще одного приватного підприємця у вересні 2019 року. Загалом їх обвинувачують в умисному вбивстві, вимаганні, а також в умисному знищенні або пошкодженні майна.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року автомобіль, у якому перебувала учасниця антитерористичної операції Аміна Окуєва з чоловіком Адамом Осмаєвим, розстріляли біля селища Глеваха Київської області. Внаслідок обстрілу Аміна Окуєва загинула. Організатором вбивства слідство називає чеченця Салаха Хумаїдова, який наразі перебуває у розшуку.