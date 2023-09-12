66-річного Василя Галаса підозрюють у пропаганді комунізму та підтримці Росії

Виноградівський районний суд Закарпатської області оштрафував підозрюваного у пропаганді комунізму мукачівського письменника Василя Галаса за незаконну спробу перетину кордону. У червні 2023 року він намагався виїхати в Угорщину поза межами пункту пропуску.

Як вказано в матеріалах справи, 13 червня вночі 66-річний мукачівський письменник Василь Галас намагався перетнути українсько-угорський кордон поза межами пункту пропуску на території Вилоцької територіальної громади. Його затримали прикордонники за 10 метрів від держкордону в межах прикордонної смуги Берегівського контрольованого прикордонного району.

На порушника склали адмінпротокол за ч.1 ст.204-1 КУпАП. На судове засідання Василь Галас не зʼявився та надіслав заяву про розгляд без його участі.

Враховуючи обставини справи, 4 вересня суддя Виноградівського райсуду Антон Кашуба визнав мукачівського письменника винним у незаконному перетині кордону та оштрафував на 3400 грн. Крім цього, він має заплатити 537 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що 7 вересня СБУ затримала Василя Галаса за пропаганду комуністичного режиму та поширення російської пропаганди у Facebook. За інформацією руху «Чесно», 66-річний Василь Галас роками пропагував дружбу з Росією, регулярно їздив до окупантів та став членом Союзу письменників Росії та Союзу поетів Санкт-Петербурга.

На місцевих виборах у 2020 році Василь Галас невдало балотувався від партії «Самопоміч». Після початку повномасштабного вторгнення він заявляв, що чекає СРСР в Мукачеві. При цьому, він неодноразово відвідував бібліотеки та школи Мукачева, куди його запрошували як лектора. Письменник зазначав, що він «самый читаемый и самый любимый поэт детей Закарпатья». Також називав себе «гостем из СССР», «лучшим славянским поэтом-песенником».