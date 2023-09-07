Василь Галас у 2018 році дає інтерв'ю місцевому телеканалу

У Мукачеві, що на Закарпатті, Служба безпеки України викрила прихильника окупантів, який поширював російську пропаганду у Facebook. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про 66-річного місцевого письменника Василя Галаса.

«Після початку повномасштабного вторгнення Росії він вирішив пропагувати комуністичний режим та поширювати заборонену в Україні радянську символіку. Це підтвердила й ініційована СБУ судова мистецтвознавча експертиза. Злочинні дії прихильника СРСР створювали загрозу до розхитування обстановки в регіоні», – розповіли в прес-службі СБУ.

Василь Галас отримав підозру за ч. 2 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує позбавленням волі на від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

За інформацією руху «Чесно», 66-річний Василь Галас роками пропагував дружбу з Росією, регулярно їздив до окупантів та став членом Союзу письменників Росії та Союзу поетів Санкт-Петербурга. Також затриманий зазначав, що він член Національної спілки журналістів.

На місцевих виборах у 2020 році Василь Галас невдало балотувався від партії «Самопоміч». Після початку повномасштабного вторгнення він заявляв, що чекає СРСР в Мукачеві. Наразі сторінка Василя Галаса у Facebook недоступна.

Скриншот з YouTube Василя Галаса

Додамо, що затриманий пропагандист відвідував бібліотеки та школи Мукачева, куди його запрошували як лектора. Письменник зазначав, що він «самый читаемый и самый любимый поэт детей Закарпатья». Також називав себе «гостем из СССР», «лучшим славянским поэтом-песенником». До повномасштабної війни Василь Галас на своєму YouTube публікував відео, де діти дякують за його книги.