Родріго Дутерте з 2016 по 2022 рік обіймав пост пезидента Філіппін

За ордером Міжнародного кримінального суду у вівторок, 11 березня, арештували колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте. Його підозрюють у злочинах проти людяності, повідомило державне філіппінське інформагентство PNA.

Дутерте затримали в аеропорту Маніли, після того, як експрезидент прилетів із Гонконгу. Його помістили під варту.

До того, 7 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Родріго Дутерте, «щоб забезпечити його явку перед судом». Зазначається, що Дутерте, який вже не обіймає пост президента Філіппін, досі залишається впливовим у країні.

Йому повідомили про підозру у злочинах проти людяності. Попри те, що Філіппіни вийшли з МКС у 2019 році, кримінальний суд все ще має там юрисдикцію.

Родріго Дутерте з 2016 по 2022 рік перебував при владі у Філіппінах. У 2016-2019 роках він запровадив безпрецедентну кампанію боротьби з наркоторгівлею в країні – в межах неї він дозволяв поліції скоювати позасудові розправи над підозрюваними в наркоторгівлі. Крім того, Дутерте неодноразово погрожував смертю своїм опонентам та тим, кого вважав злочинцями.

Під час пандемії Covid-19 Дутерте наказував розстрілювати порушників карантинних обмежень, а також розпоряджався ув’язнювати невакцинованих філіппінців. В межах його політики у країні загинули тисячі людей.