Володимира Шкоробота підозрюють в отриманні хабаря від бюро ритуальних послуг

Новопризначений голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський за рішенням суду відсторонив від посади підозрюваного в хабарництві керівника Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні Володимира Шкробота. Керівника медзакладу затримали на початку листопада 2024 року. Він вимагав 200 тис. грн від підприємиці, яка займається ритуальними послугами і орендує приміщення на території лікарні.

Голова Тернопільської облради Богдан Бутковський підписав розпорядження про відсторонення від роботи Володимира Шкробота 20 січня, рішення суду про відсторонення було 13 січня. Відповідний документ на сайті Тернопільської облради з’явився 22 січня. Згідно з розпорядженням, керівника облпсихлікарні відсторонили на 19 днів – до 8 лютого 2025 року.

«Відсторонити Шкробота Володимира Васильовича від посади генерального директора комунального некомерційного підприємства “Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня” Тернопільської обласної ради до 8 лютого 2025 року. Покласти виконання обов’язків генерального директора на заступника генерального директора Фарійон Надію Ярославівну на час відсторонення від посади Шкробота Володимира Васильовича. Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», – повідомляється у документі Тернопільської облради.

Додамо, що 13 січня Печерський районний суд відпустив Володимира Шкробота під особисті зобов'язання на поруки, без застави та без домашнього арешту, враховуючи, що він не несе особистої загрози суспільству. Також врахували, що він лікується від важкої недуги. Окрім цього у Володимира Шкробота вилучили закордонний паспорт та заборонили спілкування з певним колом осіб. На поруки його взяли відомий народний депутат Микола Люшняк, аграрій Петро Ґадз та архієпископ Тернопільський і Бучацький ПЦУ Тихон.