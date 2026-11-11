Підполковника затримали під час одержання хабаря

На Дніпропетровщині оголосили підозру підполковнику, який вимагав в підлеглих гроші за оформлення документів для одержання виплат за знищену техніку російських окупантів. Про це 11 листопада повідомили Офіс генерального прокурора та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, підполковник – старший офіцер групи вивчення та впровадження досвіду управління безпілотних систем однієї з військових частин ЗСУ входив до складу робочої групи військової частини, яка займалася підтвердженням ураження техніки ворога під час бойових дій. Використовуючи своє службове становище, підполковник вимагав від військових частину належних їм винагород за безперешкодне оформлення документів та видання наказів для отримання виплат.

У вересні 2026 року під час зустрічі в Павлограді підозрюваний вимагав від заступника командира підрозділу 20% від загальної суми винагород. Військовослужбовцям мали виплатити близько 2 млн грн, із яких 380 тис. грн офіцер вимагав собі.

На початку листопада підполковник отримав вказану суму, після чого його затримали. Це перший в Україні задокументований випадок вимагання неправомірної вигоди за оформлення таких виплат, зауважують в ОГП.

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Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 3 ст. 368 КК України. Суд відправив його під варту з альтернативою застави у 998 тис. грн. Також прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт мобільного телефону та автомобіля Lexus підозрюваного.