Мостиський районний суд Львівщини визнав винним у перевищенні повноважень посадовця одного з ТРЦ на Львівщині, який безпідставно виключив з військового обліку 10 офіцерів запасу. За адмінправопорушення підполковнику призначили покарання – сім днів на гауптвахті.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у серпні 2023 року, підполковник Олег Якімцов, працюючи на керівній посаді у одному з ТЦК, на початку повномасштабного вторгнення Росії безпідставно виключив 10 офіцерів запасу із військового обліку за станом їхнього здоров’я з подальшим правом виїздити за кордон.

Олег Якімцов подав суду письмові пояснення, у який зазначив, що частково не згідний з обставинами, що викладені в протоколах відносно нього. Підполковник заявив, що допустив ці порушення не умисно, а через те, що не встиг ознайомитись з особливостями законодавства, які діють під час воєнного стану. За його словами, документи щодо офіцерів запасу було складено з дотриманням вимог законодавства, які діяли у мирний час.

Справу розглянула суддя Світлана Гіряк, яка дослідила усі матеріали справи та визнала військового винним у перевищенні службових повноважень, призначивши покарання – сім днів на гауптвахті. На постанову ще може бути подана апеляція.