Наприкінці серпня 2021 року завідувача відділення електрофізіологічних обстежень серця Львівського кардіоцентру Остапа Герету затримали за підозрою у хабарі у 65 тис. грн

Львівська підприємиця Людмила Бузина відсудила в колишнього керівника одного з відділень Львівського обласного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру Остапа Герети 65 тис. грн за кардіостимулятор, який від придбав, але за який не заплатив. Майже два роки тому слідчі повідомили Остапу Гереті про підозру у вимаганні від пацієнта 65 тис. грн за встановлення кардіостимулятора, який йому мали б встановити безкоштовно. Слідство у справі про хабар триває майже два роки.

Як вказано у матеріалах справи, в серпні 2021 року підприємиця Людмила Бузина отримала замовлення на електрокардіостимулятор, який мали імплантувати пацієнтці львівського кардіоцентру. Операцію мав проводити тодішній завідувач відділення електрофізіологічних обстежень серця з рентгенопераційною Остап Герета, тому на його ім’я виписали рахунок на суму 65 тис. грн. Після цього він отримав електрокардіостимулятор, однак за нього не заплатив.

За даними Людмили Бузини, 26 серпня лікар прооперував пацієнтку і встановив їй відповідний пристрій. Підприємиця стверджує, що намагалась отримати гроші за товар без суду, однак телефоном Остап Герета їй повідомив, що пацієнтка не сплатила гроші на банківський рахунок, а передала їх готівкою. Після цього слідчі провели в його помешканні обшуки та вилучили ці гроші як докази в кримінальній справі про хабарництво.

За словами Остапа Герети, пацієнтка передала йому 65 тис. грн за імплантат для серця двома частинами: 10 тис. грн і 55 тис. грн. Після того, як він провів відповідну операцію, у його кабінет прийшли слідчі й повідомили, що підозрюють його у хабарництві. В поліцію з цим звинуваченням звернулась сама пацієнтка. На прохання правоохоронців, лікар віддав отримані від пацієнтки гроші слідчим. Він зазначив, що оскільки операція проведена успішно, сплатити підприємці за імплантат має пацієнтка.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького районного суду Віталій Радченко задовольнив позов Людмили Бузини та зобов’язав Остапа Герету сплатити 65 тис. грн за придбаний кардіостимулятор. За даними реєстру судових рішень, апеляція на це рішення суду не подавалсь.

Водночас Остап Герета звернувся до Золочівського районого суду Львівщини, аби стягнути заборгованість за встановлений імплант із пацієнтки Любові Степаненко. У цій справі наразі призначений лише склад суду.

Зазначимо, що 27 серпня 2021 року поліція повідомила про викриття на хабарі лікаря кардіоцентру. За версією слідства, лікар одержав від пенсіонерки 65 тис. грн хабара за проведення операції на серці, яку мав би провести безкоштовно. Справу до суду передали ще в лютому 2022 року, її розглядає Франківський районний суд Львова.