Підприємці Прикарпаття отримують фейкові листи від імені голови ОВА з проханням допомогти 102-ій бригаді

Підприємців Прикарпаття попередили про шахраїв, які виманюють гроші від імені обласної адміністрації. У середу, 23 жовтня, голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук звернулася до підприємців та жителів Прикарпаття, вона зазначила, що не надсилає жодних листів з проханням допомогти військовому підрозділу.

«На адресу представників бізнесу почали надходити листи начебто від Івано-Франківської обласної військової адміністрації за моїм підписом з проханням допомогти одному з військових формувань краю щодо придбання спеціального обладнання на передову. Також вказано реквізити на ім’я приватної особи, яка жодного стосунку до обласної військової адміністрації не має», – повідомила Світлана Онищук.

фото Світлани Онищук

Підприємці Прикарпаття отримують фейкові листи від імені голови ОВА з проханням допомогти 102-ій бригаді. Голова ОВА наголошує, що жодних листів від її імені чи Івано-Франківської обласної військової адміністрації з таким проханням не надсилали.

З цього приводу готують заяву до правоохоронних органів. Закликають бути обачними та ретельно перевіряти подібну інформацію.