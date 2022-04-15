Незаконно видобутий гравій чоловік продавав на території Закарпаття

Правоохоронці підозрюють мешканця Хуста у незаконному видобутку піщано-гравійної суміші на суму 67,5 млн грн без жодних дозвільних документів. Підприємець протягом трьох років нелегально видобував гравій під виглядом розчистки русла річки Тиси. До незаконних робіт чоловік залучав найманих працівників та вантажну техніку. За скоєне підприємцю загрожує до трьох років ув’язнення.

Як у п’ятницю, 15 квітня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, мешканець Хуста протягом майже трьох років незаконно видобував піщано-гравійну суміш та завдав збитків державі на суму 67,5 млн грн. Об’єм незаконно видобутої піщано-гравійної суміші складає понад 85 тисяч м³. Видобутий гравій чоловік продавав на території Закарпаття. Ніяких дозволів на роботи підприємець не мав.

«За даними слідства, чоловік організував незаконний видобуток піщано-гравійної суміші, залучивши до цього найманих робітників і наявну в його користуванні вантажну техніку. Незаконну діяльність протягом майже трьох років проводив під виглядом розчистки підмостового русла моста через р. Тиса. Йдеться про ділянку неподалік с. Крива на Хустщині», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Мешканцю Хуста оголосили про підозру за ч. 2 ст. 240 ККУ (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення). За скоєне чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.